Tap TV
now.gg
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tap TV çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: now.gg
Yasal Uyarı: WebCatalog, Tap TV ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Jeopardy!® Trivia TV Game Show
now.gg
Tap Away
now.gg
Tap Tap: Idle City Builder Sim
now.gg
Tap Color Pro: Color By Number
now.gg
Tap Color® Color by number
now.gg
Tap master: Tap it away
now.gg
Piano Tap Tiles - Music Game
now.gg
Piano Star: Tap Music Tiles
now.gg
Trivia Crush
now.gg
Tap Blocks Out: 3D Puzzle Game
now.gg
How Many - Trivia Game
now.gg
Trivia Crack 2
now.gg