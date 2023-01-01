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Shortcut Run

Shortcut Run

now.gg

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Shortcut Run çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Shortcut Run, VOODOO tarafından geliştirilen bir yarış oyunudur ve now.gg, tarayıcınızda çevrimiçi oyun oynamanıza olanak sağlar. Burada keşfedebileceğiniz çok daha ilginç çevrimiçi oyunlar var.

Web Sitesi: now.gg

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shortcut Run ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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