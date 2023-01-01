Learn Music & Songs 2
now.gg
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Learn Music & Songs 2 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: now.gg
Yasal Uyarı: WebCatalog, Learn Music & Songs 2 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Music Line 2
now.gg
Learn 2 Fly
now.gg
Coloring & Learn
now.gg
Piano Music & Songs
now.gg
Kids Learn Professions
now.gg
Learn to Read: Kids Games
now.gg
Animal drawings: Learn to draw
now.gg
Pepi Hospital: Learn & Care
now.gg
Times Table - Learn Math
now.gg
Piano Kids - Music & Songs
now.gg
Educational games for kids 2-4
now.gg
Music Tiles 2 - Piano Game
now.gg