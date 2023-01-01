Learn to Read: Kids Games
now.gg
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Learn to Read: Kids Games çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: now.gg
Yasal Uyarı: WebCatalog, Learn to Read: Kids Games ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Kids Math: Math Games for Kids
now.gg
Math Kids: Math Games For Kids
now.gg
Math Games: Math for Kids
now.gg
Spelling & Phonics: Kids Games
now.gg
Color Kids: Coloring Games
now.gg
Kids Multiplication Math Games
now.gg
ABC Kids - Tracing & Phonics
now.gg
Kids Games: For Toddlers 3-5
now.gg
Kids Learn Professions
now.gg
Puzzle Kids: Jigsaw Puzzles
now.gg
Educational Games for Kids!
now.gg
Coloring Games: Color & Paint
now.gg