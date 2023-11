My City: NewYork Trip, My Town Games Ltd tarafından geliştirilen bir simülasyon oyunudur ve now.gg, tarayıcınızda çevrimiçi oyun oynamanıza izin verir. Burada keşfedebileceğiniz çok daha ilginç çevrimiçi oyunlar var.

Web Sitesi: now.gg

Yasal Uyarı: WebCatalog, My City: NewYork Trip ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.