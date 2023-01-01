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Plants vs. Zombies™ 2

Plants vs. Zombies™ 2

now.gg

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Plants vs. Zombies™ 2, ELECTRONIC ARTS tarafından geliştirilen bir strateji oyunudur ve now.gg, tarayıcınızda çevrimiçi oyun oynamanıza olanak tanır. Burada keşfedebileceğiniz çok daha ilginç çevrimiçi oyunlar var.

Web Sitesi: now.gg

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