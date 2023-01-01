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Evony: The King's Return

Evony: The King's Return

now.gg

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Evony: The King's Return, TG Inc. tarafından geliştirilen bir strateji oyunudur ve now.gg, oyunu tarayıcınızda çevrimiçi oynamanıza olanak tanır. Burada keşfedebileceğiniz çok daha ilginç çevrimiçi oyunlar var.

Web Sitesi: now.gg

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