WebCatalog
LEGO® Star Wars™: TFA

LEGO® Star Wars™: TFA

now.gg

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LEGO® Star Wars™: TFA çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

LEGO® Star Wars™: TFA, Warner Bros. International Enterprises tarafından geliştirilen bir aksiyon oyunudur ve now.gg, tarayıcınızda çevrimiçi oyun oynamanıza olanak tanır. Burada keşfedebileceğiniz çok daha ilginç çevrimiçi oyunlar var.

Web Sitesi: now.gg

Yasal Uyarı: WebCatalog, LEGO® Star Wars™: TFA ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Game of Thrones: Conquest ™

Game of Thrones: Conquest ™

now.gg

Mortal Kombat

Mortal Kombat

now.gg

Injustice 2

Injustice 2

now.gg

Star Wars™: Galaxy of Heroes

Star Wars™: Galaxy of Heroes

now.gg

Heads Up!

Heads Up!

now.gg

Psych! Outwit your friends

Psych! Outwit your friends

now.gg

Harry Potter: Magic Awakened

Harry Potter: Magic Awakened

now.gg

DC Legends: Fight Super Heroes

DC Legends: Fight Super Heroes

now.gg

LEGO® DUPLO® WORLD

LEGO® DUPLO® WORLD

now.gg

Hollywood Story®: Fashion Star

Hollywood Story®: Fashion Star

now.gg

EA SPORTS™ UFC® Mobile 2

EA SPORTS™ UFC® Mobile 2

now.gg

Girl Wars

Girl Wars

now.gg

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası