Sniper Strike FPS 3D Shooting, Mobile Gaming Studios Ltd. tarafından geliştirilen bir aksiyon oyunudur ve now.gg, tarayıcınızda çevrimiçi oyun oynamanıza olanak tanır. Burada keşfedebileceğiniz çok daha ilginç çevrimiçi oyunlar var.

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