Rise Up, Serkan Özyılmaz tarafından geliştirilen ve now.gg'de tarayıcınızda çevrimiçi oyun oynamanıza olanak tanıyan bir aksiyon oyunudur. Burada keşfedebileceğiniz çok daha ilginç çevrimiçi oyunlar var.

Web Sitesi: now.gg

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