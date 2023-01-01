Muhteşem grafikler ve rahatlatıcı seslerle Mahjong Günlük Mücadelelerini oynayın. Microsoft Mahjong, artık Günlük Mücadeleler, yeni bir görünüm ve his ve 40'tan fazla bulmacayla güncellenen klasik taş eşleştirme oyunudur!

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