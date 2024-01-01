Metaplane

Metaplane

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Web Sitesi: metaplane.dev

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Metaplane çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Trust the data that powers your business. Automated end-to-end data observability — so data teams are the first to know about data issues.

Web Sitesi: metaplane.dev

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