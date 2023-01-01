Little Alchemy
littlealchemy.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Little Alchemy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: littlealchemy.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Little Alchemy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Little Alchemy
poki.com
Little Alchemy 2
poki.com
Doodle God: Good Old Times
poki.com
Craftomation 1
poki.com
Fireboy and Watergirl 5
poki.com
Little Cabin in the Woods
poki.com
Forgotten Hill: The Wardrobe 2
poki.com
Forgotten Hill: Puppeteer
poki.com
Forgotten Hill: Surgery
poki.com
Little Alchemy 2
littlealchemy2.com
The Left Behind
poki.com
Forgotten Hill Memento: Playground
poki.com