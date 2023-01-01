Little Alchemy

Basit öğeleri karıştırarak neler yaratabileceğinizi keşfedin. Dört temel öğeyle başlayın ve bunları dinozorları, tek boynuzlu atları ve uzay gemilerini bulmak için kullanın!

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