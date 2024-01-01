Image To Word Match

Image To Word Match

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Image To Word Match çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Resimden Kelimeye Eşleştirme oynarken, resimleri ilgili anlamlara sahip kelimelerle eşleştirerek İngilizce'yi daha hızlı ve daha kolay öğrenin. Resimden Kelimeye Eşleştirme, oyuncuların görseller ve kelime dağarcığı verildiğinde kelimeleri öğrenme ve hatırlama yeteneklerini artırmalarına yardımcı olacaktır. Her seviyede, oyuncunun resimlerini sağdaki kelime bilgisi konumuna sürükleyerek resimleri karşılık gelen anlamlı kelime dağarcığıyla eşleştirmesi gerekecektir. Eşleştirme doğru olduğunda hem görüntü hem de kelime ekrandan silinecektir. Hata yapmanız durumunda sistem, hata yaptığınızı belirten bir ses çıkaracak ve görüntü orijinal konumuna geri dönecektir. Doğru cevabı almak için dikkatlice düşünün, hatırlayın ve birleştirin. Temel kelime bilginizi geliştirmek için her gün oynayın.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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