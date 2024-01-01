High Score Day, oyuncuların ilgili video oyununun adını tahmin etmek için zekalarını ve anlayışlarını kullanmaları gereken, bağımlılık yaratan bir bulmaca oyunudur. Yüksek Skor Günü'nde oyunculara oyunun adıyla ilgili belirli bir görsel verilecek. Lütfen şarkının adını girin ve gönderin. Bazen bir oyunun sadece ilk birkaç harfini girmeniz yeterlidir; ismin ilk harfinin ona karşılık geldiği oyunların bir listesini görürsünüz. Ancak istediğiniz sonuçları göstermiyorsa, istediğiniz sonuçlar görünene kadar sonraki karakterleri girmeye devam edin. Yüksek Skor Günü'nde çekilen fotoğraflar, oyunun küçük bir anının veya oyunun belirli bir karakterinin veya ortamının ekran görüntüleri olabilir. Bu nedenle video oyunu tutkunu olmanızı ve bu konuda oldukça fazla anlayış ve bilgiye sahip olmanızı gerektirir. Bu aynı zamanda gözlem yeteneğinizi de gerektiren bir oyundur. Her küçük ayrıntıdan büyük ayrıntılara, genel sahnelere kadar gözlemleyin, cevabınızı bulacaksınız.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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