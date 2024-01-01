Guess Word

Guess Word

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Guess Word'de oyuncuların 4 harfli bir kelimeyi bulmak için 6 şansı olacak. Her tahminden sonra mektubun rengine dikkat edin. Guess Word, oyuncuların gizemli 4 harfli bir kelimeyi bulmak için tüm kelime dağarcığını kullanmaları gereken, bağımlılık yaratan bir bulmaca oyunudur. Bu temel bir İngilizce kelimedir ancak ilk denemenizde hiçbir ipucuna sahip olamayacaksınız. İlk denemede yalnızca rastgele bir anlamlı kelimeyi tahmin edebilirsiniz. Ancak daha sonra bu oyunda her bulmacanın renginden doğru olup olmadığını ve ne kadar doğru olduğunu bileceksiniz. Yeşile dönen harfler doğru harflerdir. Sarı metin kutuları, sözcükte görünen ancak farklı bir konumda bulunan harflerdir. Geriye kalan harfler kelimede yer almayan harflerdir. Mümkün olan en az sayıda denemede doğru cevabı bulmak için dikkatlice düşünün.

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