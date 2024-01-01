Grimace's Birthday

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Grimace's Doğum Günü, Krool Toys tarafından geliştirilen ve McDonald's tarafından yayınlanan, 2023 tarayıcı tabanlı bir platform oyunudur. 12 Haziran 2023'te Grimace Shake ile birlikte piyasaya sürülen oyun, Game Boy Color oyununu taklit edecek bir yazılım kullanılarak üretildi.

Web Sitesi: grimacesbirthday.com

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