Gram Jam, oyuncuların harfleri değiştirerek satırlar ve sütunlar halinde kelimeler oluşturduğu eğlenceli bir kelime tahmin oyunudur. Wordle türündeki oyunların kurallarına dayanmaktadır. Gram Jam'in 2 modu vardır: klasik ve günlük. Günlük oyun moduyla günde yalnızca bir kez oynayabilirsiniz. Doğru yapsanız bile bir sonraki bulmacaya geçemezsiniz. Ancak klasik modda oynarsanız bunu yapabilirsiniz. Wordle oyununun kurallarına dayanmaktadır. Her tahminden sonra harfler, tahmininizin doğru olup olmadığını gösterecek şekilde renk değiştirecektir. Tahmin doğruysa çizgi yeşile dönecektir. Ancak tahminlerde bulunmadan önce dikkatlice düşünün.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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