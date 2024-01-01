Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Geometry Dash Lite çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Geometry Dash Lite bağımlılık yaratan ritim tabanlı bir platform oyunudur. Becerilerinizi göstermek için çeşitli engeller ve zorluklarla kare şeklini kontrol edin. Amacınız hiçbir engele çarpmadan her bölümün sonuna ulaşmaktır.

Web Sitesi: geometrydashlite.io

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