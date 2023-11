Now.gg mobil bulut ile GENESIS'i ücretsiz çevrimiçi oynayın. UBIS'in size sunduğu benzersiz seviyelendirme sistemine sahip klasik Rol Yapma oyunu GENESIS'i oynayın. Dünyanın her yerinden oyunculara karşı gerçek zamanlı PVP mücadelesinde partinizi zafere taşımak için strateji ve liderliği kullanın. Her oyuncunun kendine has bir liderlik tarzı ve taktiği vardır. Diğer kaptanlarla yüzleşin ve onların farklı dövüş tarzlarına uyum sağlarken anında düşünmeyi öğrenin. Gerçek zamanlı savaş ve destansı strateji RPG aksiyonunun bu mükemmel birleşiminde dünyanın en iyisi olduğunuzu kanıtlayın. 200'den fazla farklı silahla kahramanlarınızı daha da güçlü hale getirin. Savaş alanında üstünlük sağlamak için kahramanlarınızın temel yakınlıklarından yararlanın. Now.gg ile tarayıcısı ve internet bağlantısı olan herhangi bir cihazda dünyanın en iyi kaptanlarına karşı savaşa girebilirsiniz. Now.gg ile eski cihazlarınızı anında gelişmiş oyun makinelerine dönüştürün!

