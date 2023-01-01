WebCatalog
GENESIS

GENESIS

now.gg

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GENESIS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Now.gg mobil bulut ile GENESIS'i ücretsiz çevrimiçi oynayın. UBIS'in size sunduğu benzersiz seviyelendirme sistemine sahip klasik Rol Yapma oyunu GENESIS'i oynayın. Dünyanın her yerinden oyunculara karşı gerçek zamanlı PVP mücadelesinde partinizi zafere taşımak için strateji ve liderliği kullanın. Her oyuncunun kendine has bir liderlik tarzı ve taktiği vardır. Diğer kaptanlarla yüzleşin ve onların farklı dövüş tarzlarına uyum sağlarken anında düşünmeyi öğrenin. Gerçek zamanlı savaş ve destansı strateji RPG aksiyonunun bu mükemmel birleşiminde dünyanın en iyisi olduğunuzu kanıtlayın. 200'den fazla farklı silahla kahramanlarınızı daha da güçlü hale getirin. Savaş alanında üstünlük sağlamak için kahramanlarınızın temel yakınlıklarından yararlanın. Now.gg ile tarayıcısı ve internet bağlantısı olan herhangi bir cihazda dünyanın en iyi kaptanlarına karşı savaşa girebilirsiniz. Now.gg ile eski cihazlarınızı anında gelişmiş oyun makinelerine dönüştürün!

Web Sitesi: now.gg

Yasal Uyarı: WebCatalog, GENESIS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Swipe Fighter Heroes

Swipe Fighter Heroes

poki.com

State of Survival: The Zombie Apocalypse

State of Survival: The Zombie Apocalypse

now.gg

Lordz.io

Lordz.io

poki.com

Lordz.io

Lordz.io

lordz.io

Combat Online

Combat Online

poki.com

Cookie Run: Kingdom

Cookie Run: Kingdom

now.gg

Arknights

Arknights

now.gg

Battle Dudes

Battle Dudes

battledudes.io

GameKnot

GameKnot

gameknot.com

Zombie Rush

Zombie Rush

poki.com

CATS - Crash Arena Turbo Stars

CATS - Crash Arena Turbo Stars

poki.com

Stumble Guys

Stumble Guys

stumbleguys.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası