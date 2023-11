Game of Sultans, Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. tarafından geliştirilen bir rol yapma oyunudur. Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak döneminde sorumlu sizsiniz. Lüks kıyafetlerle giriş yaparsanız Sultan veya Sultan olarak sürücü koltuğundasınız. Heyecan verici ve tutkulu karşılaşmalara katılın, bilge Vezirlerin yardımıyla İmparatorluğunuzu denetleyin ve Evcil Hayvanlarınızı ve Mirasçılarınızı İmparatorluğun hizmetinde yetiştirin! Mahkeme evcil hayvan kulübesi artık açık! Sadık evcil hayvanlarınızla oynayın ve onları doğaya gönderin! Onlara iyi davranırsan en cesur olanlar senin yanında duracak ve imparatorluğu savunacak! Dünyanın en çekici insanları sizinle tanışmaya geliyor ama kalbinizi kim kazanacak? Ruh eşinizi seçtikten sonra aşk hikayenizi yazın! Mirasınızı korumak ve çocuklarınızın başarısını desteklemekten daha iyi ne olabilir? Yeterince büyüdüklerinde, güçlü bağlar kurmak için onları arkadaşlarınızın mirasçılarıyla evlendirin! Game of Sultans'ı indirmeden PC'nizde veya mobil cihazınızda çevrimiçi oynayın. Android oyunlarını oynamak için web tarayıcısını kullanın. Now.gg'de ücretsiz çevrimiçi oyun oynamaya başlayın.

Web Sitesi: now.gg

Yasal Uyarı: WebCatalog, Game of Sultans ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.