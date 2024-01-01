Flappy Birdle'da oyuncunun hem boş kutuya harfleri girmesi hem de kuşun yere değmeyecek şekilde uçuşunu kontrol etmesi gerekiyor. 6 denemede gizemli kelimeyi doğru tahmin edin. Bu, Wordle oyun türünü ve popüler Flappy Bird oyununu birleştiren, operasyonda çeviklikle birlikte düşünme yeteneği gerektiren bir oyundur. Flappy Birdle'ın zorluk derecesi diğer Wordle oyunlarına göre daha yüksektir çünkü kelimeyi tahmin etmek için çok düşünmeniz ve kuşun dengesine dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu nedenle oyuncuların diğer Wordle oyunlarına göre kelime bulmayı düşünmek için fazla zamanları olmayacak. Bu oyunu geçmenin püf noktası, kuşun yavaş yavaş yere düştüğünü veya dengesini koruyamadığını gördüğünüzde bir harfe basmaktır. Ancak bu oyunda maksimum deneme sayısı 6 kez ile sınırlıdır, bu nedenle kuş hala dengesini korurken, boş kutuya doldurulması gereken kelimeyi hızlıca düşünün. Üstelik Flappy Birdle hala diğer Wordle oyunlarıyla aynı oynanışa sahip. Tam 5 harfli bir kelime girildiğinde, her kelime kutusunun rengi, doğruluk düzeyine göre değişecektir. Yeşil harfler kelimede bulunan ve doğru konumda olan harflerdir. Sarı harfler, kelime içerisinde bulunan ancak kelime içerisinde farklı bir konumda bulunan harflerdir. Kelimede gri harfler görünmüyor. Bir sonraki tahminlerde seçiminizi değiştirin ve mümkün olan en az denemeyle doğru tahmin edebilmek için dikkatli düşünmeye çalışın.

Web Sitesi: connectionsgame.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Flappy Birdle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.