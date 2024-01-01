Find Words

Kelime Bul, 750 seviyeli eğlenceli bir bulmaca oyunudur; oyuncuların anlamlı kelimeler bulmak için zengin kelime bilgisini göstermeleri gerekecektir. Kelime Bul oynamaya başladığınızda, bir alfabe gelişigüzel düzenlenir. Oyuncular birbirine yakın olan ve bunları anlamlı bir kelime halinde birleştirebilecek harfleri bulmalıdır. Tam bir kelime oluşturmak için ilk harfe tıklamanız ve ardından onu son harfe sürüklemeniz yeterlidir. Her seviyede karşılık gelen kelime sayısını bulmanız gerekecek. Bulmanız gereken 5 kelime ile seviye 1 oynamaya başlayacaksınız. Bunları bulmak için dikkatlice gözlemleyin. Sağlam bir seçim yapın ve hataları sınırlayın.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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