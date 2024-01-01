Find The Lost Letter

Find The Lost Letter

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Kayıp Mektubu Bul, oyuncuların belirli bir resmi gözlemlemeleri, ardından boşluklardaki eksik harfleri tamamlayarak anlamlı bir kelime oluşturmaları gereken eğlenceli bir bulmaca oyunudur. Sağ tarafta oyunun oyuncuya önerdiği 3 harf bulunmaktadır. Oyuncuların bu üç harften yalnızca birini seçmesi yeterlidir. Yalnızca bir harf doğrudur. Doğru harf, geri kalan harflerle birleştirildiğinde tam anlamı olan ve verilen görüntüye karşılık gelen bir kelime oluşturacak olan harf olacaktır. 60 nesneyle tüm bulmacaları tamamladığınızda İngilizce öğrenmeniz kolaylaşacaktır.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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