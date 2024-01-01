30 adet boş kutu içeren Evil Wordle, 6 kelime ve 5 harfle eşleşen kelimeleri doldurun, verilen ipuçlarıyla bilgileri deşifre edin. Kullanıcının rastgele beş harfli bir kelime girmesiyle başlayacaktır. O zaman arka uçtaki tüm tahminleriniz ilk girdiğiniz kelimeyle ilgili olmalıdır. Temel olarak Evil Wordle, basit bir oynanışa sahip ancak oyuncunun düşünme yeteneğini gerektiren bir Wordle oyunudur. Oyuncunun kelimeler arasındaki ilişkiyi düşünmesi ve cevabı bulması kolay değil. Bu aynı zamanda hem düşüncenizi geliştirmeniz hem de İngilizce kelime öğrenmeniz için eğlenceli ve etkili bir yoldur. Bu oyunda tahmin sayınız sınırsızdır. Ne kadar çok kelimeyi tahmin ederseniz, o kadar çok kelimeniz olur ve o kadar iyi olursunuz.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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