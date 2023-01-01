Empire Four Kingdoms

Goodgame Empire bir ortaçağ strateji tarayıcı oyunudur. Kendi kalenizi inşa edin, güçlü bir ordu oluşturun ve destansı PvP savaşlarıyla savaşın. Şimdi oynamaya başlayın!

Web Sitesi: empire.goodgamestudios.com

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