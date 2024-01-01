Draw And Pass

Draw And Pass

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Web Sitesi: connectionsgame.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Draw And Pass çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Draw And Pass'ta oyuncuların resim bulmacalarını tamamlamak için eksik ayrıntıları çizmeleri gerekecek. İlginç görüntülerle yaratıcılığınızı teşvik edin. Draw And Pass, oyunculara toplam 50'den fazla farklı görsel sunar. Bunlar günlük hayatta insanlara çok yakın olan yemek, hayvan vb. fotoğraflardır. Ancak tam değildir, çerçevede eksik detayları çizerek tamamlamanız gerekir. görüntü. Yaratıcılığınızı genişletin ve seviyeleri geçmek için eksik parçaları tamamlayın. Ekranın sağ üst kısmındaki ipucu butonunu kullanabilirsiniz. Hayal gücünüzü test edin.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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