6 denemeye kadar Dirdle'da 5 harfli gizemli bir kelime bulun. Bu oyun aracılığıyla düşünme yeteneğinizi, zekanızı ve kelime bilginizi test edin. Dirdle, oyuncuların gizemli kelimenin kodunu çözmek için çok fazla bilgi kullanmasını gerektiren, bağımlılık yaratan bir bulmaca oyunudur. Oyuncuların bu oyunu oynayabilmeleri için zengin bir kelime dağarcığına sahip olmaları veya en azından temel İngilizce kelimeleri bilmeleri gerekir. Ayrıca oyuncuların verilen önerilere göre cevabı bulmak için düşünmeleri gerekecek. Bunlar sadece renk değişiklikleridir, ancak bunun gizemli kelimenin tam seviyesi ile ilgisi vardır. Yeşil harfler doğru harflerdir. Sarı harf yanlış konumda ve kalan harfler görünmüyor. Tekrar değiştirelim. Size iyi şanslar diliyorum ve bunları hızla çözün.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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