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DIM

DIM

app.destinyitemmanager.com

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Destiny Öğe Yöneticisi (DIM), Destiny oyunu oyuncularının öğeleri Muhafızları ve Kasa arasında kolayca taşımasına olanak tanır. DIM'in amacı oyuncuların koruyucularını hızlı bir şekilde donatmalarına olanak sağlamaktır. Dizinler özelliğimiz, öğeleri aktarırken gereken manuel adımları ortadan kaldırarak bunu başarır. Ekipmanlar, oyunculara Muhafızlarında istedikleri öğe setlerini tanımlama yeteneği verir. Bir ekipman seçildiğinde DIM, Ekipman tarafından referans verilen tüm öğeleri bir Gözetmen'e taşıyacaktır. Öğe başka bir koruyucu tarafından kuşanılmışsa Dizilim özelliği, mümkünse Dizilim referanslı öğenin aktarılmasına izin vermek için bu öğeyi benzer bir öğeyle değiştirecektir. Tek bir düğmeye tıklayarak PVP, PVE veya Raid'e hazır bir koruyucuya sahip olabilirsiniz. DIM, Destiny Companion uygulamasının öğeleri taşımak ve donatmak için kullandığı hizmetlerin aynısını temel alır. DIM hiçbir eşyanızı sökemez.

Web Sitesi: destinyitemmanager.com

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