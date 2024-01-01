Counter-Strike GO Abartmadan en popüler çevrimiçi atıcılardan biri olarak adlandırılabilirsiniz. CS:GO'daki Steam oyun mağazasının istatistiklerine göre her gün yaklaşık 500-700 bin kişi oynuyor. Bu rakamın birkaç yıldır korunmadığını belirtmekte fayda var. Ancak gerçek "yaşlı adamlar", tüm destanın klasik ve birçok ünlü Counter-Strike 1.6 ile başladığını hatırlar. Pek çok genç oyuncu bunu duymadı bile, ancak çevrimiçi sürüm 1.6 yaşıyor çünkü bildiğiniz gibi klasik eskimiyor.

Web Sitesi: play-cs.com

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