Correct Math

Doğru Matematik'teki hesaplamaya 3 saniye içinde doğru cevabı vererek hızlı hesaplama yeteneğinizi test edin. Mevcut 3 seçenekten birine tıklayın. Doğru Matematik, oyuncuların verilen hesaplamalara doğru cevapları bulmak için düşüncelerini ve zekalarını göstermeleri gereken, bağımlılık yaratan bir bulmaca oyunudur. Oyuncunun, verilen hesaplama için doğru sonuç olacak 3 cevaptan 1'ini seçmek için 3 saniyesi olacaktır. Belirlenen süre içerisinde doğru cevap verirseniz oyun otomatik olarak bir sonraki hesaplamaya geçecektir. Ancak yanlış cevap verirseniz veya 3 saniye içerisinde cevap vermezseniz sistem yeşil renkte ve yanıp sönen durumda gösterilen doğru cevabı otomatik olarak verecek ve oyun sona erecektir.

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