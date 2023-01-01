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Cookie Run: Kingdom

Cookie Run: Kingdom

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Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG, Devsisters Corporation tarafından geliştirilen bir rol yapma oyunudur ve now.gg, tarayıcınızda çevrimiçi oyun oynamanıza olanak tanır. Burada keşfedebileceğiniz çok daha ilginç çevrimiçi oyunlar var. Now.gg mobil bulut ile Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG'yi çevrimiçi olarak ücretsiz oynayın. Cookie Run evreninde geçen sevimli strateji RPG oyunu Cookie Run: Kingdom by Devsisters'taki Cookie Kingdom'a tekrar hoş geldiniz. Artık GingerBrave kötü cadının fırınından kurtulduğuna göre, onun için Kurabiyelerden oluşan bir ekip kurmanın ve düşmüş Kurabiye Krallığını yeniden inşa etmek için bir göreve çıkmanın zamanı geldi. Krallığın çöküşünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarın ve GingerBrave'in kaderini gerçekleştirmesini engellemek isteyen karanlık güçleri yenmek için Krallığın en güçlü Kurabiyelerinden oluşan bir ekip oluşturun. Muhteşem dekorasyonlar ve lezzetli ikramlarla Kurabiye Krallığınızı kurun. Parklar, ahşap dükkanları, fabrikalar ve çok daha fazlasını ekleyin. Piyasadaki en tatlı macera RPG'sinde Kurabiye Krallığı'na zaferi geri kazandırın!

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