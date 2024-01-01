Connections Puzzle

Connections Puzzle

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klasik kelime oyununun çılgınca bağımlılık yaratan yeni versiyonu Connections Puzzle'da becerilerinizi test etmeye hazır olun. Kelime bağlantılarınızı bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Amacınız basit; yalnızca tamamen rastgele 4 kelimeyi birbirine bağlayan ortak konuyu bulun. Ama bu göründüğü kadar kolay değil. Bunlar herhangi bir kelime değil; karmaşık, incelikli ve sizi sonsuz tavşan deliklerine gönderebilecek anlamlara sahipler. Dikkatli seçin çünkü tek bir yanlış hamle oyunun bitmesi anlamına gelir. Sonsuz kelime kombinasyonları ile bulmacalar her seferinde farklıdır. İnce anlamları analiz ederken ve belirsiz bağlantıları belirlerken beyninizin her köşesini kullanmanız gerekecek. Kısaltmalar, eş anlamlılar, kategoriler; bu sadece bir kelime bilgisi testi değil, gerçek bir zeka savaşıdır. Bu kelimeleri bir araya getiren ipleri bulabilecek zihinsel esnekliğe sahip olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Bağlantılar Bulmacasına dalın ve bugün kelimelerin ağına karışın!

Web Sitesi: connectionsgame.io

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