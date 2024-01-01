Connections Game

Connections Game

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Web Sitesi: connectionsgame.io

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Connections Game, 16 kelimeyi dörtlü gruplar halinde yeniden düzenlediğiniz ilgi çekici bir bulmaca oyunudur. Bulmacayı tamamlamak için oyuncuların belirli kelimeler arasındaki bağlantıyı bulması gerekir. Ancak dikkatli olun; Kafanızı karıştırabilecek birden fazla anlamı olan kelimeler var! Dört kelimeyi seçtikten sonra oyuncular, hepsinin genellikle "kategori" olarak adlandırılan bir gruba uyup uymadığını kontrol edebilir. Kategoriler, bir grup yavaş hayvandan palindromlara ("kayık" ve "radar" gibi ileri ve geri aynı şekilde yazılabilen kelimeler) kadar çeşitli biçimlerde görünebilir. Bağlantılar Oyununu tamamlamak için beyninizin her zerresini toplamanız gerekecek! Her gün yepyeni bir bulmaca çevrimiçi olarak kullanıma sunuluyor ve Connections Game'i sabaha başlamanın (veya erkenciyseniz ve oyun güncellenmeden önce uyanmanız durumunda gününüzü bitirmenin) harika bir yolu haline getiriyor. Biri yeterli değilse, sınırsız oyun oynayabilir ve günün bulmacasıyla birlikte becerilerinizi geliştirebilirsiniz!

Web Sitesi: connectionsgame.io

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