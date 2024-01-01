Colorle

Colorle

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web üzerinde oynat

Web Sitesi: connectionsgame.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Colorle çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Colorle is a wordle game in which players must use their thinking and vocabulary knowledge to find a 6-letter mystery word in 6 tries. When starting to play Colorle, it's difficult to guess the mystery word on the first try because there aren't any hints given yet. Please boldly fill in a simple word with a meaning of 6 letters. After the first try, players will receive hints through color changes. It will tell you how accurate each letter in the word is after previous predictions. Colorle is similar to other word guessing games because its gameplay is easy to understand and simple. There are 3 levels of accuracy of the letters suggested through 3 different colors: green, yellow and gray. Green letters are understood to be in the correct position and appear in the word. Yellow letters are letters that are in the wrong position but are present in the mystery word. And the gray letters are letters that do not appear in the word.

Web Sitesi: connectionsgame.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Colorle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Word Master

Word Master

connectionsgame.io

Wrdl

Wrdl

connectionsgame.io

Lingle

Lingle

connectionsgame.io

Phrazle

Phrazle

connectionsgame.io

Stepdle

Stepdle

connectionsgame.io

Rundle

Rundle

connectionsgame.io

Guess Word

Guess Word

connectionsgame.io

Instant Wordle

Instant Wordle

connectionsgame.io

Growdle

Growdle

connectionsgame.io

Worgle

Worgle

connectionsgame.io

Flappy Birdle

Flappy Birdle

connectionsgame.io

Randle

Randle

connectionsgame.io

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası