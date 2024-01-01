Chrono, oyuncunun tarihi olaylar hakkında bilgi sahibi olmasını gerektiren bir Wordle oyunudur. Bunları mantıksal bir kronolojik sıraya koymak için bu olayların tam olarak ne zaman gerçekleştiğini bilmeniz gerekir. Tam zamanlamasını bilmiyorsanız, daha zor anlar yaşarsınız, ancak yine de oyunu oynayabilir ve onları yeniden sıralama düşüncenize göre doğru sırayla yeniden düzenleyebilirsiniz.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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