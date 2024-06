En sevdiğiniz oyun CATAN'ı istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde oynayın: orijinal masa oyunu, kart oyunu, genişletmeler ve 'CATAN – Rise of the Inkas', hepsi tek bir uygulamada! Büyük bir yoksunlukla dolu uzun bir yolculuğun ardından gemileriniz nihayet keşfedilmemiş bir adanın kıyısına ulaştı. Ancak başka kaşifler de Catan'a ayak bastı: Adaya yerleşme yarışı başladı! Yollar ve şehirler inşa edin, ustalıkla ticaret yapın ve Catan'ın Lordu veya Leydisi olun! Catan evrenine bir yolculuğa çıkın ve dünyanın her yerinden oyunculara karşı heyecan verici düellolarda yarışın. Masa oyunu klasiği ve Catan kart oyunu, ekranınıza gerçek bir masa üstü hissi getiriyor! Catan Universe hesabınızla istediğiniz cihazda oynayın: Giriş bilgilerinizi çok sayıda masaüstü ve mobil platformda kullanabilirsiniz! Dünya çapındaki devasa Catan topluluğunun bir parçası olun ve dünyanın her yerinden ve desteklenen tüm platformlarda oyunculara karşı yarışın. Masa oyunu: Temel masa oyununu çok oyunculu modda oynayın! En fazla üç oyuncu için iki arkadaşınıza katılın ve "Catan'a Varış" bölümündeki tüm zorluklarla yüzleşin. Temel Oyunun tamamının kilidini açarak işleri daha da heyecanlı hale getirin; her biri altı oyuncuya kadar olan "Şehirler ve Şövalyeler" ve "Denizciler" genişletmeleri. “Büyülü Toprak” ve “Büyük Kanal” senaryolarını içeren özel senaryo paketi oyunlarınıza daha da çeşitlilik katıyor. 'Rise of the Inkas' oyun sürümü sizin için başka bir heyecan verici mücadeledir, çünkü yerleşim yerleriniz en parlak günlerini yaşamaya mahkumdur. Orman, insan uygarlığının izlerini yutuyor ve rakipleriniz, can attıkları yerde yerleşimlerini inşa etme şansını yakalıyor. Kart oyunu: Popüler 2 oyunculu kart oyunu "Catan – The Duel"in tanıtım oyununu çevrimiçi olarak ücretsiz oynayın veya yapay zekaya karşı tek oyunculu modu kalıcı olarak açmak için ücretsiz "Arrival on Catan"da ustalaşın. Arkadaşlarınıza, diğer hayranların arkadaşlarına veya farklı AI rakiplerine karşı üç farklı tema setini oynamak ve kendinizi Catan'ın hareketli hayatına kaptırmak için oyun içi satın alma olarak kart oyununun tamamını edinin. Özellikler: - Ticaret - inşa et - yerleş - Catan'ın Lordu ol! - Tek hesapla tüm cihazlarınızda oynayın. - “Catan” masa oyununun orijinal versiyonuna ve “Catan – The Duel” (aka “Catan Rakipleri”) kart oyununa sadık - Kendi avatarınızı tasarlayın. - Diğer oyuncularla sohbet edin ve loncalar oluşturun. - Sezonlara katılın ve muhteşem ödüller kazanın. - Çok sayıda başarı kazanmak ve ödüllerin kilidini açmak için oynayın. - Oyun içi satın alımlarla ek genişletmeler ve oyun modları alın. - Kapsamlı eğitimle çok kolay bir şekilde başlayın. Oynaması ücretsiz içerik: - Diğer iki insan oyuncuya karşı temel oyun ücretsiz maçlar - Giriş oyunu ücretsiz Catan – The Duel ile bir insan oyuncuya karşı eşleşir - “Catan'a Varış”: Daha fazla kırmızı Catan güneşi elde etmek için oyunun tüm alanlarındaki zorluklarda ustalaşın. - Bilgisayara karşı oynamak için Catan suns'u kullanabilirsiniz. Sarı güneşleriniz kendi kendine şarj olur.

Web Sitesi: catanuniverse.com

