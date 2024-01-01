Casual Crossword

Casual Crossword

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Casual Crossword, oyuncuların verilen ipuçlarına göre boşlukları doldurmak için gizemli kelimeleri çözmeleri gereken eğlenceli ve gündelik bir oyundur. Casual Crossword'da oyuncuların boş kutuları uygun harflerle doldurması gerekecek. Boş tahtanın sağ tarafı iki ipucu bölümüne bölünecek ve oyundaki sırasıyla yatay ve dikey harf sıraları ortaya çıkacak. Boş hücreler numaralandırılmıştır ve bunlara karşılık gelen öneriler sağ taraftadır. Doğru cevabı vermek için dikkatlice düşünün. Zekanızla gizemli kelimeleri çözün.

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