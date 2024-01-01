Brain Workout

Brain Workout

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Brain Workout, oyuncuların temel hesaplamaları tamamlamak için matematiksel düşüncelerini kullanmaları gereken eğlenceli bir bulmaca oyunudur. Brain Workout'ta oyuncuların toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini gerçekleştirmek için matematik bilgilerini uygulamaları gerekecek. Oyun eksik hesaplamalara örnekler verecek, hesaplamayı tamamlamak için eksik sayıyı bulmanız gerekecek. Bu, doğru ve hızlı hesaplama yeteneğinizi öğrenmenin ve pratik yapmanın en hızlı yolu olacaktır.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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