Brain Puzzle Out'ta oyuncuların, sayıları belirli bir sonuç içinde birleştirmek için hesaplamalı düşünme konusundaki zekalarını ve çevikliklerini göstermeleri gerekecek. Brain Puzzle Out, oyuncuların sayıları bir araya getirerek belirli bir sayıyı oluşturacakları matematik temalı bir bulmaca oyunudur. Bir çok hesaplama veriliyor, süre bitmeden hızlı bir seçim yapmanız gerekiyor. Her sayı kutusunu seçtiğinizde bunların toplamı altta görüntülenecektir. Yukarıda kesin nihai sonuç verilmiştir. Hızlı hesaplayın ve doğru hesaplamayı yapmak için dikkatli düşünün.

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