Blurdle'da oyuncular, sağlanan ipuçlarına göre gizemli kelimenin kodunu çözmek için 8 fırsata sahip olacak. Bunlar dört veya beş harften oluşan kelimelerdir. Blurdle diğer Wordle oyunlarına göre daha yüksek zorluk seviyesine sahiptir. Bu nedenle oyuncuların daha fazla deneme hakkı olacak. Ayrıca gizemli kelimenin uzunluğunu seçerek oyunun zorluk derecesini de seçebilirsiniz. Oyuncular, sonraki tahminlerde aranacak kelimeyi tam olarak bilmek için her tahminden sonra verilen ipuçlarını kullanmalıdır. Bu oyun düşünme becerisi iyi olan ve akıl yürütmeyi sevenler için uygundur. Bu aynı zamanda kelime bilginizi öğrenmeniz ve genişletmeniz için de ilginç bir yoldur.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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