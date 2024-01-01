Blossom Word Game

Blossom Word Game

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web üzerinde oynat

Web Sitesi: connectionsgame.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Blossom Word Game çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Blossom Word Game is an interesting word game in which players can create words from letters displayed on flower petals. How many words can you create? In Blossom Word Game, players strive to make different flowers by combining different letters displayed on the petals to create words. The word must contain the letter in the center of the flower, and each letter can appear multiple times in the word. Successfully creating a word will reward players with a flower. The petals of this flower change color according to the relevant letters used in that word. However, there are only 12 pots to plant flowers, so try to make your words as long as possible to get the best score. Be creative and think of words to plant your own little flower garden!

Web Sitesi: connectionsgame.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Blossom Word Game ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Guess Word

Guess Word

connectionsgame.io

Word Master

Word Master

connectionsgame.io

Lingle

Lingle

connectionsgame.io

Instant Wordle

Instant Wordle

connectionsgame.io

Rundle

Rundle

connectionsgame.io

Weirdle

Weirdle

connectionsgame.io

WordAll

WordAll

connectionsgame.io

Growdle

Growdle

connectionsgame.io

Randle

Randle

connectionsgame.io

Bordle

Bordle

connectionsgame.io

Stepdle

Stepdle

connectionsgame.io

5pace6ar

5pace6ar

connectionsgame.io

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası