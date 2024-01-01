Animals Word Search

Animals Word Search

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Hayvanlar Kelime Arama, oyunculara belirli bir kelime dağarcığı sağlar, ardından bunları dağınık kelime tablosunda bulmak için dikkatlice gözlemleyin. Hayvanlar Kelime Arama'da, birçok harfin gelişigüzel düzenlenmiş olduğu bir alfabe belirir. Sağ tarafta o tabloda bulmanız gereken kelimeler var. Dikkatlice gözlemleyin ve ardından fareyi kelimenin ilk harfinden son harfine sürükleyerek bunları bulun. Genellikle aynı yatay, dikey veya çapraz sırada bulunur. Kelimenin ilk harfinin en üstte olacağını düşünmeyin çünkü ters sırada da düzenlenebilmektedir. Bir harfi tamamladığınızda sağda ona karşılık gelen kelimenin üzeri çizilecektir. Bu oyun, oyuncuların gözlem yeteneklerini artırmalarına ve daha fazla kelime bilgisi bilmelerine yardımcı olmak amacıyla oluşturuldu.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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