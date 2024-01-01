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ABC Words bir dizi kelime sunacak ve oyuncuların verilen kelime dağarcığına karşılık gelen 3 resimden birini seçmesi gerekecek. ABC Words, oyuncuların daha fazla kelime tanımasına yardımcı olmayı amaçlayan ilginç bir bulmaca oyunudur. Oynamaya başladığınızda yukarıda 3 farklı seçeneğe karşılık gelen 3 resimle birlikte yukarıda bir kelime kelimesi görünecektir. Oyuncu, yukarıdaki kelimenin anlamını temsil ettiğini düşünüyorsanız bu üç resimden birini seçecektir. Ekrandaki ileri butonuna bastığınızda da o bulmacayı atlayabilirsiniz. Oyun, oyuncuların zengin ve çeşitli kelimeleri anlama yeteneğine sahip olmasını gerektirir.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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