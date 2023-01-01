Windows için WebCatalog
WebCatalog ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Masaüstü uygulamaları ve alanlar ile iş akışınızı geliştirin
Birden fazla tarayıcı sekmesiyle uğraşmanın yarattığı hayal kırıklığına elveda deyin! WebCatalog ile en sevdiğiniz web uygulamalarını, iş akışınızı geliştirmenize ve üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olan modern, odaklanmış masaüstü uygulamalarına kolayca dönüştürebilirsiniz. En önemli şeylere odaklanmanızı sağlayan, dikkat dağıtmayan, sorunsuz bir deneyimin keyfini çıkarın.
Ayrıca WebCatalog, alanlar sayesinde birden fazla hesabı ve uygulamayı yönetmenize, düzenlemenize ve gruplandırmanıza olanak tanır. Böylece tarayıcı değiştirmeden her yerde oturumunuzu açık tutabilirsiniz.
Gizlilik koruması
Web sitelerini izole ortamlarda çalıştırın ve web siteleri arası takipçilerden korunun.
Çoklu hesap girişi
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Alanlar
Birden fazla hesabı ve uygulamayı boşluklarla yönetin ve düzenleyin
Bulut Yedekleme ve Eşitleme
Uygulamaları, oyunları, alanları ve ayarları tüm bilgisayarlarınız arasında senkronize edin.
Menü çubuğu (tepsi) uygulamaları
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Sistem entegrasyonu
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!
Uygulama kilidi
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklam ve takip engelleyici
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Özel uygulamalar
Kataloğumuzdaki binlerce uygulamayı keşfedin veya bir web sitesinden özel uygulamalar oluşturun.