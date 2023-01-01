Mac için WebCatalog

Masaüstü uygulamaları ve alanlar ile iş akışınızı geliştirin

Birden fazla tarayıcı sekmesiyle uğraşmanın yarattığı hayal kırıklığına elveda deyin! WebCatalog ile en sevdiğiniz web uygulamalarını, iş akışınızı geliştirmenize ve üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olan modern, odaklanmış masaüstü uygulamalarına kolayca dönüştürebilirsiniz. En önemli şeylere odaklanmanızı sağlayan, dikkat dağıtmayan, sorunsuz bir deneyimin keyfini çıkarın.

Ayrıca WebCatalog, alanlar sayesinde birden fazla hesabı ve uygulamayı yönetmenize, düzenlemenize ve gruplandırmanıza olanak tanır. Böylece tarayıcı değiştirmeden her yerde oturumunuzu açık tutabilirsiniz.

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