Yerel işletmenizi büyütmenin bu kadar çok yazılım veya pahalı pazarlama gerektirmemesi gerektiğine inanıyoruz. ZyraTalk, yerel hizmet işletmelerinin müşterileriyle daha iyi ilişkiler kurmasına ve 2017'den bu yana büyümesine yardımcı olur. Dünyanın ilk Büyüme Motorumuz, müşterilerinizin gelmeye devam etmesi için satış öncesi ve sonrası müşteri ilişkilerini geliştirmek üzere sektöre özel web sohbeti, SMS, e-posta pazarlamasını yapay zekayla birlikte kullanır. geri. Yüksek müşteri edinme maliyetlerinden bıktıysanız ve yerel işletmenizin gelişmesini istiyorsanız ZyraTalk tam size göre.

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