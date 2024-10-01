Alternatifler - Zynq
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünya...
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper, ön saflarda yer alan işletmeleri ve çalışanlarını, işlerini mümkün olan en iyi şekilde yapmaları için ihtiyaç duydukları dijital çözümlerle güçlendiriyor. 2012 yılında kurulan Beekeeper'ın mobil odaklı platformu, küresel iş gücünün %80'ini temsil etmesine rağmen işyeri teknolojisi konusun...
Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, to...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...
Verkada
verkada.com
Verkada, dünyanın en büyük bulut tabanlı B2B fiziksel güvenlik platformu şirketidir. Yalnızca Verkada, tek bir bulut tabanlı yazılım platformuyla entegre edilmiş altı ürün grubu (video güvenlik kameraları, erişim kontrolü, çevresel sensörler, alarmlar, işyeri ve interkomlar) sunmaktadır. Basitlik ve...
Skedda
skedda.com
Skedda, aralarında IBM, Siemens, Mercedes-Benz ve Harvard Üniversitesi'nin de bulunduğu 12.000'den fazla müşteriye ve yaklaşık iki milyon kullanıcıya hizmet veren lider bir küresel masa yönetimi ve hibrit çalışma platformudur. İşyeri deneyiminin geleceğini tanımlıyor, işletmelerin hibrit iş yerinde ...
Autonix
autonix.io
Autonix, ziyaretçi yönetimi çözümü arka ucuna sahip bir İzlenebilir Dinamik QR Kod Oluşturucu ön ucudur. Önemli KPI'lar hakkında raporlama yapan güçlü bir kontrol paneliyle işletmelerin ziyaret etkinliğini toplamasına ve görüntülemesine olanak sağlıyoruz. QR Kodu, Kiosk veya benzersiz web URL'si ara...
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace, masa ve oda rezervasyonundan teslimat yönetimine ve birleşik doluluk analitiğine kadar iş yerinizi yönetmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi bir araya getiren tek tam entegre çözümdür. Envoy, yaygın işyeri sorunlarını çözen ürünler tasarlayarak şirketlerin ziyaretçil...
Kisi
getkisi.com
www.getkisi.com Kisi, modern tesisler için sektör lideri fiziksel güvenlik sistemidir. Ekip üyelerinizi anahtarsız giriş sistemiyle donatmak, anahtarları ortadan kaldırmaktan daha fazlasını yapar; canlı bir ofis kültürü oluşturur. Basit web kontrol panelimiz ve kullanımı kolay uygulamamız, yöneticil...
CalendarHero
calendarhero.com
Her toplantıyı daha hızlı planlayın. Modern işletmeler için akıllı planlama yazılımı. Toplantılar zaman alır ancak planlama yapmamalıdır.
Robin
robinpowered.com
Daha az kafa karışıklığı ve daha fazla netlik mi istiyorsunuz? Ofis alanınızı güvenle yönetin. Robin, ofis içi üretkenlik için süreçleri kolaylaştıran işyeri yönetimi platformudur. Lider masa ve oda rezervasyon yazılımı, otomasyon ve analizlerle küresel kuruluşların mekanlarını optimize etmelerine y...
Desk.ly
desk.ly
► Desk.ly ile ofis iş istasyonlarını çevrimiçi olarak kolayca yönetin ✓ Basit ve karmaşık olmayan masa paylaşım çözümü ✓ Şimdi kaydolun ve ücretsiz olarak test edin!
Securly
securly.com
Gerçek bulut. Tüm cihazlar. Securly'nin imzalı bulut tabanlı web filtresiyle öğrencilerinizi tüm cihazlarda güvende tutun. Öğrenci güvenliğindeki en gelişmiş yapay zeka motoruyla çevrimiçi etkinliklerde tam görünürlük elde edin, raporları indirin veya e-postayla gönderin ve işaretlenen içerik için b...
deskbird
deskbird.com
Deskbird, çalışanlara öncelik veren işyeri yönetimi uygulamasıdır. Platform, sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunarak kullanıcıların ofisin doluluk durumunu kolayca kontrol etmesine ve programlarını buna göre ayarlamasına olanak tanıyor. Yalnızca 2 tıklamayla mobil, masaüstü, Slack veya MS Te...
The Receptionist
thereceptionist.com
iPad için Resepsiyonist, ön ofisinizdeki ziyaretçi kaosunu sakinleştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sistemimiz, misafir girişi ve bildirimleri, ziyaretçi bilgilerinin saklanması ve yaka kartı basımı gibi görevleri yerine getirir; böylece ziyaretçilerinizle daha anlamlı bağlantılar kurmaya...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD, binlerce şirketin esnek ve hibrit işyeri yönetimini basitleştirmesine yardımcı olan sekiz yıllık deneyime sahip küresel bir yazılım satıcısıdır. En etkili kaynak yönetimi için kurulumu kolay ve tam entegre çözümler ve analitikler kullanarak şirketlerin geleneksel ofis ortamlarından hibrit...
Whatspot
whatspot.app
Whatspot ile çalışma alanı yönetiminizi yeni boyutlara yükseltin. İşletmeler, ortak çalışma alanları, üniversiteler ve kamu kurumları için mükemmel olan bu ürünümüz, kullanımı kolay kalarak masalardan (toplantı) odalarına ve park alanlarına kadar tüm rezervasyon ihtiyaçlarınız için dinamik bir çözüm...
Comeen
comeen.com
Comeen Play, dahili ve operasyonel iletişim için Kurumsal düzeyde bir dijital tabela platformudur. Büyük kuruluşlar için tasarlanan çözüm, tek tıklamayla ekiplerinize içerik yayınlamanıza olanak tanır. Şablonlardan kendi içeriğinizi içe aktarın veya oluşturun ve tüm kullanıcı haklarını modern bir ko...
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell, yoğun hizmet yerleri için tasarlanmış, ziyaretçilerin doğru yere, doğru zamanda ve hizmetlerine tam olarak hazır bir şekilde ulaşmalarını sağlayan bir kuyruk ve rezervasyon platformudur. Başlıca kullanım durumlarımız şunları içerir: - Kuyruk Yönetimi: Fiziksel sıralamaları kullanışlı bir s...
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo, hibrit iş yerinde işbirliği yapmak için kullanımı kolay bir masa rezervasyon çözümüdür. Değişim yönetimi zordur. Bu nedenle Tribeloo, çalışanları tekrar bir araya getirmeyi ve hibrit iş yerinizi optimize etmeyi kolaylaştırır.- Kolay kurulum ve sezgisel kullanım - Çevik ekiplerin ofiste bi...
Yoffix
yoffix.com
Ofis kullanımını optimize etmek ve çalışanların sevdiği mutlu, hibrit bir çalışma ortamı yaratmak mı istiyorsunuz? İnsan odaklı işyeri platformumuz sayesinde çalışanlar ofis günlerini kolayca planlayabilir ve Ortak Masalar, Odalar ve otoparklar için rezervasyon yapabilir, şirketler ise ofis varlıkla...
Duome
duome.co
Duome, hibrit çalışma ekipleri için akıllı bir planlama platformudur; görmeniz gereken kişilere ve yapılması gereken işe göre elinizdeki görevi gerçekleştirmek için en iyi yer hakkındaki öneriler aracılığıyla işbirliğini ve ofis kullanımını geliştirir.
Teamgo
teamgo.co
Teamgo'yu 15 aydır kullanıyoruz ve ziyaretçi yönetimimize yardımcı olmak açısından bunun çok değerli olduğunu düşünüyoruz." - S. Morris - Landmark Teamgo, ziyaretçi yönetimi hakkındaki düşüncelerinizi değiştirecek. Kullanımı kolay dokunmatik ekranlı ziyaretçi tabelasıyla konukları etkileyin Teamgo, ...
Nibol
nibol.com
Nibol, ofis yönetim sistemini rezerve edilebilir çalışma alanlarıyla birleştiren, kullanımı kolay bir uygulamadır. Çalışanlara şirketin ofisi, evleri veya ortak çalışma alanı olsun her yerden çalışma özgürlüğü verir.
Eden Workplace
eden.io
Eden, İşyeri, İnsan Operasyonları ve BT ekiplerinin harikalar yaratmasına yardımcı olmak için oluşturulmuş kapsamlı bir SaaS platformudur. Eden, çalışan deneyimi ve yeni iş dünyası göz önünde bulundurularak tasarlanmış, kullanıcı dostu işyeri deneyimi araçları sunar. Ürün paketi, Masa Rezervasyonu, ...
Joan
getjoan.com
Joan, çalışma alanı kullanımını optimize etmek, çalışanların verimliliğini artırmak ve ofis yönetiminin çeşitli yönlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir işyeri yönetim sistemidir. Neden Joan: - Kapsamlı çözümler: Odaları, masaları, varlıkları ve ziyaretçileri kolaylıkla yönetin. - Zahm...
Optix
optixapp.com
Optix, günümüzün önde gelen ortak çalışma operatörlerine, tasarım odaklı ve kullanımı kolay bir teknoloji platformuyla başarılı olmaları için güç veriyor. Optix destekli deneyimle operasyonlarınızı otomatikleştirin, topluluğunuzla etkileşime geçin ve işinizi büyütün.
Conferfly
conferfly.com
Konferans odalarınız için G Suite/Microsoft Office 365 takvimleriyle çalışan Web Uygulama Yazılımı. Conferfly zamandan ve paradan tasarruf edecek ve toplantılarınızı daha verimli hale getirecek. daha fazla kontrol için https://conferfly.com
Poppulo
poppulo.com
Her kişinin ihtiyaç duyduğu mesajı tam olarak nasıl, ne zaman ve nerede onlar için önemli olduğunu ilettiğinizi hayal edin. Mesajlar alakalı, kişiselleştirilmiş ve ölçülebilir olduklarında daha etkilidir. Poppulo bunu kolaylaştırıyor. Poppulo Harmony platformu, kurumsal kuruluşların çalışanlarını, m...
HealthBoxHR
healthboxhr.com
HealthBoxHR ile İK yönetiminizi basitleştirin. Platformumuz maaş bordrosunu, hastalık iznini, zaman çizelgelerini ve daha fazlasını tek bir uygun yerden yönetmenize olanak tanır. 1 milyondan fazla memnun kullanıcıya katılın ve HealthBoxHR'ın zamandan tasarruf etmenize, maliyetleri azaltmanıza ve İK ...