Zuma

Zuma

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Web Sitesi: getzuma.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Zuma çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mülk Yönetimi için Lider Üretken Yapay Zeka çözümü Zuma, tesis içi baş ağrısını azaltırken yerleşik deneyimini geliştiren insan merkezli yapay zeka çözümleri üreterek sektörü dönüştürüyor.

Web Sitesi: getzuma.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zuma ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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