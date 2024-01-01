Zoolz

Zoolz

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Web Sitesi: zoolz.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Zoolz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zoolz, bulut tabanlı depolama alanında pazar lideri bir sağlayıcıdır. İşletmeler ve bireyler için uygun fiyatlı ve güvenli bir bulut çözümü sunar.
Kategoriler:
Productivity
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: zoolz.com

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